Mahmood torna alle origini con un vestito di gala Gold | «Non penso mai alla vittoria senno finisce l’avventura» – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ildi Gioventù Bruciata che vinse nel 2018 Sanremo Giovani, guadagnandosi un posto tra i big di Sanremo 2019, voleva provarci, immergere un piede nelle acque infestate dcorrenti della musica italiana per capire la temperatura. Ildi Sanremo 2019 con Soldi voleva solo farsi vedere e invece oltre a vincere ha dato letteralmente il via ad una nuova era della storia del pop italiano, non a caso mettendosispUltimo e Il Volo. Ildi Brividi, quello in coppia con Blanco, Sanremo 2022, gira in ciabatte per l’Ariston, forte di un nome che nel frattempo si è ampiamente consolidato nella discografia nostrana e soprattutto forte di un brano indiscutibilmente ben fatto, estremamente più efficace di quello degli altri; vincono a mani basse, non c’è proprio ...