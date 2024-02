Mahmood | il testo di “Tuta Gold” brano in gara a Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024)parteciperà con “” alla 74esima edizione del Festival di, dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e nel 2022 con “Brividi” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. La canzone, scritta e composta dae Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo. Nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover, si esibirà con il“Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, gruppo storico di canto a tenore. Nato nel 1974 nel paese di Bitti, in provincia di Nuoro, il coro, composto da quattro voci maschili soliste, si è fatto ambasciatore del canto tradizionale Sardo, contribuendo a ...

A due anni dalla vittoria con Brividi in coppia con Blanco, Mahmood tornerà in gara sul palco dell’Ariston con il brano Tuta gold che sarà incluso ... (zon)

L’artista presenterà la canzone Tu no, di cui ha firmato anche il testo (TUTTI I TESTI DELLE CANZONI DI SANREMO). Il cantante è alla sua quarta partecipazione al Festival (FOTO). Irama, il testo di tu ...Loredana Bertè ottiene 7 in pagella, come anche Mahmood e i Ricchi e Poveri. Precisando di “rispettare il lavoro di tutti, autori e cantanti: quello di dare “pagelle” è solo un gioco, Lorenzo Coveri ...I classici, tanto rap e mix di generi: i 30 brani della 74esima edizione del Festival accontentano tutti i gusti. Ai Negramaro il Premio Lunezia per il testo della canzone ...