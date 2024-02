Mahmood con corsetto e gioiello sui denti a Sanremo 2024 | il look sofisticato per il green carpet

Via al Festival di Sanremo 2024 con tanto Eurovision in gara (e non solo). Stasera subito 30 canzoni, in palio il biglietto per la Svezia ...Irama e The Kolors se la battono invece per il quarto a 16. La Top 5 si completerebbe con Mahmood, Il Volo o Emma, si giocano a 20. Diodato, per parafrasare la ballad con cui si esibirà al Festival, ...Classe 1990, scrive i testi e le melodie per alcuni dei nostri artisti che finiscono in classifica, da Madame a Ghali, fino a Laura Pausini. E che sarà tra i ...