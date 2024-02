Mahmood a Lignano Sabbiadoro 12 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 6 febbraio 2024) È in uscita venerdì 16 febbraio “Nei letti degli altri”, il nuovo album di. Il cantautore amatissimo dal pubblico, già due volte vincitore del Festival di Sanremo, annuncia per l’occasione anche le prime date del “Summer Tour”, che lo vedrà protagonista dei più importanti festival estivi italiani, non prima di aver attraversato tutta Europa con il suo “European Tour” primaverile. Buone notizie per i fan del Nordest:sarà infatti sul palco delSunset Festival, all’Arena Alpe Adria di, il prossimo 12(inizio ore 21.30). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in ...