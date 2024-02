Mafia | blitz contro clan Nebrodi | arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 7.30 Vasta operazione dei Carabinieri del Ros e del Comando per la Tutela agroalimentare,dei finanzieri e della Squadra Mobile di Messinal'associazione mafiosa di Tortorici (Messina), operativa nell'area dei. In corso di esecuzione 37 ordini di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso, associazione dedita alla coltivazione, detenzione, cessione e commercio di sostanza stupefacente,estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, riciclaggio.