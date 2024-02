Madre di GioGiò Cutolo a Sanremo | monologo | chi era Giovanbattista

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 febbraio 2024)GiòGiòè stato un musicista, insignito di medaglia d'oro al valor civile, che è stato ucciso la sera del 31 agosto 2023 presso una paninoteca nella centralissima Piazza Municipio di Napoli da un pregiudicato minorenne con tre colpi di pistola in seguito a una discussione nata per futili motivi. Il sedicenne dei Quartieri Spagnoli si trova attualmente in carcere. Durante la conferenza stampa inaugurale dell'edizione numero 74 del Festival diAmadeus, direttore artistico e conduttore, ha confermato un toccante omaggio ada parte della, Daniela Di Maggio, che salirà sul palco dell'Ariston per condividere la storia di questo dramma che ha scosso il cuore di tanti. La signora, che in passato ha incontrato la premier Giorgia Meloni e ...