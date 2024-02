Made in Italy Circolare e Sostenibile | possibile con 18 mln di euro I bandi

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di martedì 6 febbraio 2024) MICS –in, il partenariato esteso finanziato dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha aperto ufficialmente due nuovia cascata, destinati rispettivamente a Organismi di Ricerca e Imprese. “I risultati ottenuti quest’anno da MICS seguono principalmente quattro direzioni trasversali nei settori di Abbigliamento, Arredamento e Automazione-Meccanica: la ricerca sui nuovi materiali dal recupero degli scarti della lavorazione delle pelli, agli smart material per i tessuti sportivi, lo sviluppo di soluzioni e piattaforme per aiutare le imprese di settori diversi a fare cross-fertilization, la trasformazione del modello di business verso unindi servizi per vendere, oltre ai prodotti, anche le funzioni ...