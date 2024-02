Macchinista guida treno con una bimba in braccio Il video diventa virale Aperta una inchiesta

Un video che sta circolando in rete ed è stato diffuso anche dalla testata on line L'immediato riprende un macchinista delle ferrovie del Gargano che guida un treno con una bambina in braccio. Il .... Le immagini sono quelle di un video che sta circolando in rete ed è stato diffuso anche dalla testata on line L’immediato. Il volto del macchinista non è visibile ma la scena è ben chiara, al punto ..."In merito al video diffuso dal alcuni organi di stampa, relativo alla condotta di un nostro operatore in servizio, si ...