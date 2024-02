Ma Sanremo vogliamo o dobbiamo vederlo?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 febbraio 2024) Guai a rimanere indietro: bisogna partecipare a tutti i costi. Bisogna esserci, condividendo le nostre opinioni, anche se magari vorremmo fare o dire altro. Eè il pretesto perfetto per un discorso molto più ampio, che tocca il cinema, la moda, la serialità. La settimana in cui l'Italia si blocca, nemmeno ci fossero i mondiali. L'Italia dove tutti diventano esperti musicisti, discografici, coreografi, opinionisti. La settimana del "eh, ma era meglio prima!", quando "il prima" era un signore anzianotto al centro di un patinato palco, con accanto due vallette scosciate. Insomma, è la settimana dei fiori e delle musichette (com'è che dicevano in Boris?), degli scoop e delle notti lunghe. È la settimana del Festival della Canzone Italiana di. Ora, chi scrive, è abbastanza indifferente alla competizione canora, ma è incuriosito dal fenomeno ...