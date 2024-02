Ma non tutta la vita | testo e significato della canzone dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Qual è il(e) di Ma nonla, ladeialdiin onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? Di seguito le parole del brano in gara: Che confusione il sabato È quasi peggio di quello che dicono, con te però C’è un non so che di magico C’è un non so che, c’è un non so che bellissimo Dimmi quando arrivi così ti tengo il posto Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco Entra che ho lasciato il tuo nome all’ingresso Tanto in giro da sola non resto Anche la più bella rosa diventa appassita Va bene, ti aspetto, ma nonlaTi giri un momento la notte è finita Le stelle già stanno cadendo Dammi retta scendi adesso in ...