MA NON TUTTA LA VITA canzone Ricchi e Poveri Sanremo 2024 | testo

Vedere nei figli il proprio specchio e togliere loro la libertà di sbagliare o avere successo da soli è il più grave degli errori: le storie di Eugenio e di Stella ...Può la morte non essere nemica della vita Sì, solo se tutto ha senso. Un Senso che si chiama Destino, e che costituisce il nostro io fin nelle viscere Una delle più belle e struggenti poesie di ...Che confusione il sabato È quasi peggio di quello che dicono, con te però C’è un non so che di magico C’è un non so che, c’è un non so che bellissimo Dimmi quando arrivi così ti tengo il posto Prendo ...