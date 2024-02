Ma il flop del mercato resta senza spiegazioni Promesse disattese e tifosi sempre più delusi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il comunicato di patron Tiong prova a sgombrare le nuvole dal cielo biancorosso, ma non fa chiarezza. Il presidente risponde al comunicato della Curva Nord spiegando che la decisione di chi allontanare la prenderà soltanto a fine stagione, e che adesso la priorità è quella di remare tutti dalla stessa parte. Ma non chiarisce cosa sia successo nell’ultima giornata di calcioa Milano e perché l’Ancona, dei due attesi giocatori di spessore, si ritrovi oggi solo il greco Vogiatzis. Mister Tiong prova a soffiare sui nuvoloni, ma forse non comprende che per sgombrare il cielo serve ben altro: probabilmente il malessere della piazza non arriva chiaro e forte dall’altra parte del mondo. Eppure il concetto è semplice: se ci sono dei responsabili di questa situazione, è giusto che paghino per non aver fatto bene il proprio lavoro, e se il responsabile è patron Tiong, è ...