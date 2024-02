M Oriente | Blinken atteso oggi al Cairo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 11.30 Il segretario di Stato americanonelle prossime ore in Egitto, seconda tappa di un nuovo tour in Mediocon l'obiettivo di una tregua e di "una fine duratura" della guerra tra Israele e Hamas. Alincontrerà il presidente egiziano al-Sisi, dopo i colloqui di ieri a Riad con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il viaggio, il quinto dinella regione dall'inizio della guarra, 4 mesi fa,includerà tappe anche in Israele e Qatar.