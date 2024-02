Lutto in Spagna | morto Miguel Angel | leggenda del Real Madrid

(Di martedì 6 febbraio 2024) Muore all’età di 76 anni, storico erio portiere del. Tutti i dettagli in merito Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la morte diall’età di 76 anni. Il portiere è stato unadel club per 18 stagioni, con 346 partite dal 1968 al 1986. PAROLE – «IlCF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione- si legge in una nota del club- si rammaricano profondamente della morte diÁngel González, uno dei più grandi portieri della nostra storia, unadele del calcio ...

In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, l'erede del Casato racconta i giorni del lutto, dopo la scomparsa di Vittorio Emanuele.Roma in lutto per la scomparsa ad 88 anni di Giacomo Losi, mitico capitano giallorosso a cavallo tra gli anni '50 e 60'. A darne notizia il nipote ed ex ...Conte Milan, dalla Spagna non hanno alcun dubbio sul suo futuro: «Ha detto di no a questo club, vuole allenare…» Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, uno d ...