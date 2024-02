L' utile di Intesa nel 2023 sale a 7 | 7 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)Sanpaolo chiude ilcon unnetto in crescita a 7,72di euro, in crescita del 76,4% rispetto ai 4,4dell'anno precedente. Nel quarto trimestre il risultato netto batte le attese degli analisti e si attesta a 1,6di euro. La banca mette in campo un significativo ritorno cash per gli azionisti. Proposta all'assemblea di dividendi complessivi pari a 5,4di euro (2,6di acconto dividendipagato a novembree proposta di 2,8di saldo dividendida pagare a maggio 2024) e l'intenzione di eseguire un buyback pari a circa 55 centesimi di punto di common equity tier 1 ratio da avviare a giugno 2024 ...