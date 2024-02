L' utile di Fineco nel 2023 sale a 609 milioni | cresce cedola

(Di martedì 6 febbraio 2024)mette a segno nelunnetto in forte crescita a 609,1(+42% anno su anno ). I ricavi totali ammontano a 1.237,6(+30,5% anno su anno ). Il cost/income ratiio è al 24,1% .Il capitale e la liquidità sono solidi con il CET1 al 24,3%. Il dividendo proposto è di 0,69 euro per azione (+41% anno su anno). Si tratta "di risultati che confermano un consolidamento del nostro percorso di sviluppo, rafforzato da una forte spinta verso gli investimenti e da una maggiore richiesta di consulenza, con i clienti sempre più interessati a interagire con i mercati attraverso la piattaforma di investimento", sottolinea l'ad e dg, Alessandro Foti.

