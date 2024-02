L' uomo misterioso della strage di Erba | l' extracomunitario che può ribaltare il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblichiamo di seguito il capitolo “L'dei misteri” tratto dal libro Olindo e Rosa – Il più atroce errore giudiziario nella storiaRepubblica, di Edoardo Montolli e Felice Manti, edito da Algama. Il libro ha la prefazione del magistrato Cuno Tarfusser ed è in vendita da oggi, in ebook, su tutti gli store e come libro su Amazon in edizione Pod. Non sappiamo quanti fossero gli assassini. Ed è quindi possibile che abbiano preso vie di fuga diverse. Chi uccise Valeria Cherubini poté uscire dalla portafinestra e passare dai tetti? I vli non chiariranno mai se quella portafinestra fosse chiusa. Si sarebbero potute analizzare le tegole, che in seguito furono cambiate perché rotte, ma il comandante Gallorini ritenne non fosse necessario dato che, a occhio, si era convinto che lì sopra non ci fosse sangue. Un'altra via d'uscita ...