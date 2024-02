L’ultimo viaggio Simone e Nicholas il dolore degli amici | La vita è ingiusta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) CREMENO (Lecco) "Non sentitevi in colpa, ho il cuore spezzato anche io". A chiederlo alle mamme di, i due cugini di 21 e 22 anni che sabato notte sono morti in un incidente stradale all’uscita dalla discoteca sul lungolago di Lecco, è stata la mamma di Alessio, l’unico superstite dello schianto. Lo ha fatto ieri pomeriggio dal pulpito della chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli di Cremeno, dove ieri sono stati celebrati insieme i funerali dei due giovani. "Non conoscevo, suo figlio, ma sono sicura che era un bravissimo ragazzo", ha proseguito la mamma di Alessio, rincuorando Renata, la mamma di, che era alla guida della Toyota Yarsi su cui viaggiavano tutti e tre insieme. "Ale esono cresciuti assieme, per meera come mio figlio ed ...