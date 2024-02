L’ultimo saluto ad Antonio Paolucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – Una Santissima Annunziata gremita per. Si sono svolti questo pomeriggio i funerali dello storico, ex sovrintendente del polo museale Firenze, ex ministro per i Beni culturali durante il governo Dini e anche direttore dei Musei Vaticani, originario di Rimini, dove era nato il 19 settembre 1939, ma fiorentino d’adozione. A rendergli omaggio personalità del mondo politico, culturale ma anche tanta gente comune che lo ricorda per la sua grande umanità. Accanto al figlio Fabrizio e ai familiari più stretti, la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, il sindaco Dario Nardella, il governatore Eugenio Giani che con commozione ha ricordato “i discorsi illuminanti” diin Consiglio comunale nel lontano 1990. Presenti anche il presidente del ...