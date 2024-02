L’ultimo saluto a Giacomo Losi | emozione e lacrime al funerale dell’ex Roma | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2024)al, ex calciatore dellamorto all’età di 88 anni. Presenti tanti ex giallorossi come Giancarlo De Sisti e Sebino Nela, ma anche Bruno Giordano e Luca Zingaretti. Centinaia di persone hanno affollato la chiesa nel quartiere della Balduina dove si sono svolti i funeralicalciatore. Tante corone hanno ornato l’altare e la bara e una con i fiori rossi e gialli è stata fatta arrivare direttamente dalla. La società giallorossa era presente con una piccola delegazione, tra cui 4 calciatori dell’Under 18. Al termine delun lunghissimo applauso ed i cori dei tifosi. Accesi i fumogeni e sventolato un bandierone con il volto di ‘Core de ...