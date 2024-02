L’ultimo libro di Piero Angela e il senso della cultura

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblichiamo un estratto de “La meraviglia del tutto”, l’ultima opera dida oggi in libreria (Mondadori, 540 pp., 22 euro). Si tratta di una summa del suo pensiero, frutto di un lungo dialogo con l’amico e storico collaboratore Massimo Polidoro. L’importanza di acquisire conoscenza e consapevolezza del mondo in cui viviamo per potere trasformare anche la società è un punto centrale su cui credo ruoti da sempre il tuo lavoro. Eppure, le resistenze e i ritardi sono ancora tanti. Come mai, secondo te? “Hai detto bene: è un tema su cui mi interrogo da sempre. Dunque, non ripeteremo qui cose dette altrove. Però ci tengo a dire che mi riesce veramente difficile capire come una persona moderna, colta e curiosa non sia stimolata a interessarsi, e magari anche appassionarsi a queste tematiche per poi incorporarle nella propria ...