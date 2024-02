L' ultima svolta di Amadeus | occhio al regolamento | chi deciderà davvero il vincitore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giuria che va, giuria che viene. A Sanremo cambia tutto e quest'anno a decidere ilsaranno le radio. Dopo anni di polemiche e sospetti, il Festival cambia marcia e cancella la giuria demoscopica. Fino all'anno scorso, infatti, la classifica finale veniva determinata intrecciando le preferenze di sala stampa, televoto e demoscopica. Ma cos'era? Di che si trattava? La demoscopica era formata da persone scelte in base a criteri di rappresentatività tali da costituire un campione quanto più realistico della popolazione italiana. Sfogliando i regolamenti del passato si legge che i membri erano scelti «sulla base di specifici e moderni criteri di selezione». Almeno sulla carta il campione doveva essere rappresentativo di diverse fasce d'età, differenti provenienze geografiche e preferenze musicali non omogenee. Un'Italia in miniatura che votava attraverso ...