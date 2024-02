L’ultima discesa | la storia vera di Eric LeMarque | che ha ispirato il film

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 febbraio 2024)diretto da Scott Waugh ed interpretato da Josh Hartnett, èad unaprofonda e dolorosa che ha come protagonista l’ex giocatore di hockey professionista, disperso per otto giorni nel freddo inverno della Sierra Nevada a confronto con le proprie dipendenze.ha raccontato la sua vicenda in un libro e oggi si è lasciato alle spalle la sua tossicodipendenza, e pur vivendo con una grave disabilità dovuta alla sua disavventura, e indossando gambe prostetiche, ha trovato un nuovo scopo di vita come oratore motivazionale e scrittore. È sposato con Hope e ha un figlio. Erikoggi con il figlio – fonte: Instagram.Nonostante LaMarque abbia esordito nell’hockey fin da ...