Lucca | il carrello è “salato“ Fare la spesa è costato di più Ma non come in altre province

(Di martedì 6 febbraio 2024) La nostra provincia non è tra le prime posizioni. E in questo caso, meglio così. Perché in base alla classifica stilata da Coldiretti (Fonte Coldiretti Toscana elaborazione dati Istat) su dove èdi piùlain Toscana nel 2023, a ben guardare il dato lucchese non è tra i più alti della regione. Con i suoi +560 euro (9,5%) infatti, la nostra provincia è nelle parti basse della classifica. Sopra di noi ci sono Grosseto (+689 euro - 11,7% inflazione media annuale), Livorno (+654 euro - 11,1%), Siena (+636 euro - 10,8%), Massa Carrara (+601 euro - 10,2%), Pisa (+572 euro - 9,7%) e Pistoia (+566 euro - 9,6%). Sotto di noi invece ci sono solo Arezzo (+524 euro - 8,9%) e Firenze (+501 euro 8,5%), mentre la media toscana è di +566 euro (+72 euro rispetto al 2022). "Tavola salata per i toscani che hanno speso di più per ...

Entra nel cda anche Elisabetta Vasco, ex manager di Intesa Sanpaolo e Ubi Banca. Confermati nel board Marcello Gallo, Emilio Campanile e Maurizio Santacroce. Giuseppe Farchione conserva l’incarico di ...Sei un professionista esperto in tapparelle Hai bisogno di trovare nuovi clienti a Capannori e far crescere la tua attività Allora Ernesto è l opportunità che stavi cercando! Ernesto non offre ...(ASI) Roma – “Il carrello tricolore non è stato solo un fallimento epocale, ma stando ai dati Istat nei mesi in cui è stato in funzione la situazione è perfino peggiorata.