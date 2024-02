Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 6 febbraio 2024 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 3, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 78 (190) 52 (130) 25 (93) 39 (75) 76 (74) Cagliari: 16 (77) 15 (75) 41 (74) 64 (58) 63 (54) Firenze: 64 (84) 31 (82) 9 (78) 55 (68) 43 (60) Genova: 20 (56) 52 (55) 41 (51) 26 (47) 51 (46) Milano: 1 (110) 55 (69) 43 (60) 32 (54) 66 (51) Napoli: 33 (80) 64 (62) 11 (57) 17 (48) 31 (47) Palermo: 27 (162) 47 (99) 20 (85) 10 (66) 18 (65) Roma: 89 (115) 67 (78) 17 (67) 64 (64) 43 (60) Torino: 77 (120) 89 ...

La misura, che proroga le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto anche per il 2024, procede il suo iter alla Camera in attesa della votazione finale, entro la settimana corrente.Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti estratti. Il jackpot cresce e si gioca anche oggi con la caccia ai numeri ...Non compare tra gli emendamenti segnalati dai gruppi la proposta del M5S a firma Quartini che chiedeva di annullare la proroga per il 2024 dell’estrazione settimanale aggiuntiva di Lotto e ...