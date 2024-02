Lotta alla frana che minaccia il borgo | Investimenti per oltre due milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un movimento franoso complesso, oggetto di studi trentennali che nel tempo hanno interessato anche l’Università di Pisa: oggi è il destinatario di un imponente intervento del valore di 2.680.000 euro. Riguarda il consolidamento del versante dia difesa dell’abitato di Camporaghena, nel comune di Comano. "Ilè un importante presidio umano tra le valli di Comano a di Fivizzano, in un asse strategico per la frequentazione della Lunigiana", ha detto il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’annunciare l’investimento che rientra nel programma di interventi per la difesa del suolo finanziati in Toscana dal Fondo di sviluppo e coesione. Situata nell’alta vta del torrente Taverone, ad800 metri sulle pendici montuose e dentro il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, con i suoi ...