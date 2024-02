L’Orto di Tutti arriva a casa I prodotti lavorati dai fragili consegnati col Food Truck

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ora idell’agricoltura sociale trasformati soprattutto da figurevee con disabilità diventano prelibatezza daa portata di. Merito del mezzo mobile allestito dalla cooperativa sociale L’Officina di Codogno grazie a un bando della Fondazione Comunitaria di Lodi, che lavora anche nell’ambito del progetto AgriCulture Sociali 3.0. Nelle prossime settimane il furgone inizierà a spostarsi in alcune località del Lodigiano per consegnare la spesa ordinata online dal negoziodidi Codogno, brand alimentare gestito dagli operatori dell’Officina nel polo industriale codognese della Mirandolina. Ietici, gran parte a chilometro zero, coltivati nel rispetto dell’ambiente, si ...