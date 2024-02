L’operaia licenziata perché invalida | Regione chiami la St a rapporto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Il caso dell’da St" arriva sul tavolo della. Ieri, la consigliera del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini ha chiesto la convocazione della multinazionale del chip in Commissione attività produttive "riferisca sulla vicenda". "L’azienda – ricostruisce la consigliera – comunica al50enne l’impossibilità di ricollocamento ad Agrate, 5.300 dipendenti, dove lei era in servizio da 24 anni, e anche in quella di Cornaredo, altri 1.200 addetti, però le offre una posizione ad Arzano, in Campania, 250 persone quasi tutti ingegneri, oppure a Marcianise in provincia di Caserta (250 dipendenti) o a Catania (5.100 persone). È evidente che si tratta di un provvedimento punitivo per cui le istituzioni non possono restare indifferenti, ma devono tutelare la parte debole ...