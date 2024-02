L’oncologo pediatrico | Legame speciale con la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Stare per mesi in cura nello stesso reparto crea unmolto stretto con il paziente e i suoiri. In questo caso, il piccolo è stato davvero bravissimo". Così Riccardo Masetti, specialista in Ematologia ed Oncologia pediatrica, racconta la vicenda del bambino di tre anni e otto mesi, proveniente dalla Bosnia, che è stato sottoposto a doppio trapianto – di midollo e, poi, di microbiota intestinale – per evitare il rigetto della leucemia da cui era affetto. Un intervento innovativo, soprattutto su un paziente così piccolo, che ha dato ottimi risultati. Professore Masetti, che rapporto avete instaurato in reparto con il piccolo paziente e la sua? "Per noi questa vicenda è stata fonte di grande soddisfazione. Il bimbo, affetto da leucemia acuta mieloide, è arrivato dalla Bosnia grazie all’Ageop. La sua ...