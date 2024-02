“Lombardia style“ | le 12 province si svelano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci sono i borghi più belli della regione, piccoli gioielli da scoprire, venticinque in tutto, da Morimondo nel Milanese alla Tremezzina in provincia di Como. Ci sono siti Unesco, tradizioni, percorsi e cammini per gli amanti del trekking e della bici, chilometri di territorio che raccontano la storia della. E c’è la moda, il design, l’artigianato, la ristorazione di qualità e le eccellenze enogastronomiche. Il tutto all’insegna del brand ““, un trademark, fortemente voluto da Regione, che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività made ine un progetto di marketing territoriale che promuove tutte le eccellenze della regione e che racconta lo ‘stile lombardo’ unico e originale dove la creatività, il saper fare, la bellezza, la ...