Lombardia | R La Russa | ‘coinvolgere giovani per contrastare bullismo e cyberbullismo’

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano, 6 feb. (Adnkronos) – “La Giornata mondiale per la sicurezza in rete rappresenta un momento importante per riflettere sul nostro rapporto con internet e per sensibilizzare i ragazzi sull’uso consapevole della rete”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La, commentando ‘Safer Internet Day’, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, questa mattina all’Auditorium ‘Testori’ di Palazzo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e il Centro Adolescenti di Casa pediatrica dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, ha rappresentato un momento di confronto e riflessione su tematiche molto importanti e di grande attualità nel mondole.“Regionecon l’assessorato alla Sicurezza – ha aggiunto La– promuove diverse iniziative, soprattutto nell’ambiente scolastico, per prevenire eil fenomeno dele del cyber. Anche questo convegno rientra tra le iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere un confronto propositivo tra chi si occupa ogni giorno di sicurezza in rete ed offrire spunti di riflessione importanti agli studenti”.“Sono certo – ha concluso – che i ragazzi sapranno fare tesoro di quanto appreso oggi, in modo da diventare essi stessi promotori dei giusti comportamenti da adottare in rete”. L'articolo CalcioWeb.