L’omaggio degli Alpini | Pronto ad aiutare tutti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono due comunità, Besozzo e Gerenzano, in lutto per la morte di Carlo Turconi, 69 anni, rimasto vittima di un tragico incidente nella mattinata di sabato, schiacciato dal mezzo agricolo, una motozappa, con cui stava lavorando in un campo a Besozzo che si è rovesciato, non lasciandogli scampo. Turconi risiedeva a Besozzo da una quindicina d’anni, ma era originario di Gerenzano dove lo scorso anno in tanti lo avevano rivisto dare una mano dopo i disastri causati dal maltempo. Commosso il ricordo pubblicato dal Guppodi Monvalle a cui era iscritto, " Il nostro socio Carlo Turconi è venuto a mancare, un sentito ringraziamento da parte nostra per tutto il lavoro svolto in questi anni all’interno del Gruppo". Perun amico, un uomo sempreadquando c’era bisogno. Il sessantanovenne aveva lavorato ...