Lollobrigida | sui pesticidi Ue recepisce proposte Italia

(Di martedì 6 febbraio 2024) "La Commissione UEledell'. Bisogna limitare ulteriormente gli agrofarmaci solo quando si è in grado di proteggere le produzioni con metodi alternativi. Abbiamo contrastato, dal primo giorno, un approccio ideologico sul tema che avrebbe avuto un effetto devastante sulle produzioni e limitatissimo sull'ambiente". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. "È evidente e logico che eliminare medicine indispensabili per le piante, lasciandole preda di insetti o fitopatie, contrae decisamente la produzione se non la cancella" ha detto. "Se i consumi europei restano invariati, ci si deve approvvigionare, di conseguenza, da paesi terzi che non rispettano alcuna delle regole che imponiamo ai nostri agricoltori. Anzi producono utilizzando ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Si chiude qui la nostra DIRETTA testuale degli Europei di Speed skating , grazie per averci seguito. ... (oasport)

La seconda giornata della quarta edizione degli Europei su singole distanze di Speed skating , in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, porta in dote ... (oasport)

A Quebec City , in Canada, nella serata italiana che passerà alla storia per la prima vittoria di un azzurro in una classifica di specialità ... (oasport)

Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "È evidente e logico che eliminare medicine indispensabili per le piante, lasciandole preda di ...«Il terreno fertile è sempre stato la spina dorsale del sostentamento di un agricoltore. Ma dal 60 al 70 per cento dei suoli in Europa è ora in cattive condizioni. Possiamo invertire queste tendenze.Roma, 6 feb. (askanews) – “La Commissione UE recepisce le proposte dell’Italia. Bisogna limitare ulteriormente gli agrofarmaci solo quando si è in grado di proteggere le produzioni con metodi alternat ...