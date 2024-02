Lo spauracchio dei sommelier Un naso elettronico riconosce i falsi vini Doc e il cibo non fresco

(Di martedì 6 febbraio 2024) Unè in grado dire sia l'origine del vino sia la freschezza. Lo hanno costruito a Brescia i ricercatori dell'Università Cattolica. Lo strumento analizza le componenti volatili del vino riuscendo a ottenere informazioni sulla composizione chimica del fluido. La scoperta si basa sul fatto che cibi e bevande emettono particolari molecole di gas che indicano se un prodotto siao deteriorato, oppure rivelano la provenienza di determinati alimenti. Tracciando, quindi, la presenza di queste componenti considerate come biomarcatori di freschezza, origine e qualità è possibilere e accertare queste caratteristiche, non solo neima anche nei cibi. Il progetto sul vino Il vino, in particolare, è composto da circa 800 componenti organolettiche e ...

Come quella volta in cui, dopo un brutto derby, Beppe Viola nella sua Domenica Sportiva decise di ignorare quel Milan-Inter (era il 1977) e... (calciomercato)

Spauracchio Südtirol per Vanoli e il suo Venezia. Come riporta il Corriere del Veneto, infatti, il tecnico arancioneroverde “non ha mai battuto i biancorossi altoatesini: perse nel gennaio 2023 in cas ...Lo spauracchio guerra “totale” nel Medio Oriente è lo scenario internazionale che allarma maggiormente nelle ultime settimane.Stasera alle ore 20 al PalaRadi di Cremona Il Bisonte Firenze scenderà in campo contro il Casalmaggiore con l’obiettivo di un doppio riscatto. Il primo, per rimettersi in corsa dopo l’amara sconfitta ...