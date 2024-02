LIVE – Tuffi | Mondiali Doha 2024 | finale piattaforma sincro femminile in DIRETTA

(Di martedì 6 febbraio 2024) Latestualedelladella10mdideidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. La coppia azzurra formata da Maia Biginelli e Irene Pesce cercherà di superare le difficoltà e ottenere un buon piazzamento, consapevole di non avere nulla da perdere. L’appuntamento è alle ore 16.30 italiane di martedì 6 febbraio all’Hamad Aquatics Centre di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladella10mdidei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 17.02: Leggermente in ritardo nella rotazione , pochi spruzzi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 17.27: Niente da fare per Wu che sporca in ingresso anche l’ultimo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 17.38. prima volta al quinto posto in un Mondiale anche per Sarah ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di tuffi di Doha - Il programma dei Mondiali di Doha - Il medagliere dei Mondiali di Doha 2024 - La presentazion ...Non possiamo certo recriminare per l'arbitraggio di Maresca, ma la partita di ieri sera è stata utile per capire come mai l'Inter ha avuto così tanti favori arbitrali.Sarah Jodoin di Maria, dopo la carta olimpica con l'accesso in semifinale, è quinta nella finale dalla piattaforma, nella quarta giornata dei 21/i Mondiali di tuffi all'Hamad Aquatic Center di Doha. E ...