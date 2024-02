LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Tocci e Marsaglia iniziano bene la qualificazione nel trampolini 3 metri

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.41: Khachanov totalizza 66 punti nel primo tuffo 8.40: Non perfetto il primo tuffo di, che comunque ottiene 65.10 che significa decimo posto al momento 8.35: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con gli ultimi, 48 punti per Neglia, Farouk inizia alla grande con 71.50,anche Knight-Wisdom con 72.85 8.33:Garcia Boissier che inizia con un tuffo da 63 8.32: Abadia parte con un tuffo da 57 punti 8.30:Diego Lopez che ottiene 76.50 e va al secondo posto 8.29:Vazquez che ottiene 65.10, Xien fa il “cinese” e ottiene 81.60, va al comando 8.28: Buon avvio perche totalizza 67.50 e si inserisce nelle posizioni di vertice, è quarto 8.26: 54 punti per ...

IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO 17.38. prima volta al quinto posto in un Mondiale anche per Sarah ...

7.46: Il programma prevede per la mattinata la semifinale della gara dai 3 metri maschile con una presenza ...

Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di tuffi di Doha - Il programma dei Mondiali di Doha - Il medagliere dei Mondiali di Doha 2024 - La presentazion ...Sarah Jodoin di Maria, dopo la carta olimpica con l'accesso in semifinale, è quinta nella finale dalla piattaforma, nella quarta giornata dei 21/i Mondiali di tuffi all'Hamad Aquatic Center di Doha.