LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia vola in semifinale nei 3 metri sincro donne dai 10 metri senza azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13: Si assegna il settimo titolo ai, è quello deldalla piattaforma 16.10: Buon pomeriggio e bentornati alladella quinta giornata di gare aididi Doha 13.09: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 16.30 con la finale deldalla piattaforma. Buona giornata! 13.07: Si chiude la qualificazione.incon il 16mo slot, Tocci purtroppo è fuori, 21mo 13.03: Si qualifica anche il francese Bouyer con il punteggio di 404.25 12.58: Purtroppo la qualificazione dicoincide con l’eliminazione di Tocci 12.56: ANCHE ...