LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia in semifinale nei 3 metri Cina avanti nel sincro donne 10 metri dopo tre rotazioni

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36: Crollo delle giapponesi che sbagliano, totalizzano 54.90, totale di 203.70 17.34: Non bene Portorico, poconismo, punteggio di 40.02, totale di 172.20 17.33: Scarso l’ingresso in acqua delle tedesche, 62.10, totale di 213.66 17.32. E’ un buon tuffo quello delle canadesi che totalizzano 69.30, totale di 223.02, sono ancora in scia della lotta podio 17.31: Totale di 132.84 per Macao 17.30: Qualche spruzzo per le coreane del nord, comunque un buon tuffo, 72.96, totale di 244.86 17.29: tanti spruzzi per le statunitensi, 60.48, totale di 205.98 17.28: Le spagnole ottengono 38.28, totale di 188.28, niente da fare 17.27: Non perfetto il tuffo delle britanniche che ottiene solo 63.36, totale di 224.46, è dietro all’Ucraina 17.26: Miglior tuffo finora delle francesi che ottengono 51.24, ...