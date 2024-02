LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia in semifinale nei 3 metri Cina avanti nel sincro donne 10 metri dopo due rotazioni

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12: Tuffo sporcato da Schnell, tanti spruzzi, punteggio di 62.10, totale di 145.50 17.11. Buono il tuffo delle spagnole, punteggio di 63, totale di 150 17.10: Ancora un buon tuffo per la coppia britannica che ottiene 67.50, totale di 161.10, primo posto provvisorio 17.09: Ancora tanti spruzzi per la Francia che totalizza 51.24, totale di 125.64 17.08: 63.90 per la coppia australiana, totale di 153.30, sono tutte vicinissime 17.07: Molto bene l’Ucraina che trova la giustania, punteggio di 61.32, totale di 154.92 17.06: Sbaglia la Corea del Sud, punteggio di 41.76, totale di 126.96 17.05: Buon triplo e mezzoper il Messico: 65.70, totale di 153.30 17.05: La Malesia sale a quota 133.50 17.04:due...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Gomez raggiunge un totale di 286.65, Olvera non sbaglia e entra leggermente abbondante, punteggio ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Ci prova Tocci ! Totalziza 66 punti, totale di 292, difficile puntare alla qualificazione 11.54: Non ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58: Tante imprecisioni per Macao, totale di 59.40 16.57: La Corea del Nord prosegue con 47.40, totale ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57: La Corea del Nord prosegue con 47.40, totale di 99 punti, vanno in testa 16.55: Bene l'entrata in acqua, non perfetto il sincronismo, punteggio di 46.2 ...Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha streaming video Rai oggi, martedì 6 febbraio, il programma della quinta giornata di gare con tre titoli da assegnare.12:56 - GIOVEDÌ LA PRESENTAZIONE DI ALCARAZ - La Juventus, oggi, sta godendo di una giornata di riposo, la ripresa è fissata per mercoledì. Giovedì, invece, ...