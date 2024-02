LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia e Tocci fuori dalla zona qualificazione dopo tre rotazioni nei 3 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37: Molto bene il coreano Woo che ottiene 80.50, totale di 283.15, anche per lui si avvicina la10.35: Molto bene Haslam, 79.80. totale di 279.05,pressochè in ghiaccio 10.31:20mo,22mo. Devono risalire gli azzurri. Xie, Wang, Olvera, Wesemann, Laugher, Woo, Ooi e Suyama nelle prime 8 posizioni 10.30: Scarso in ingresso in acqua Puteh, totale di 167.35, Morales Mendoza sbaglia il quadruplo, entra abbondante, totale di 166.30, Konovalov è un po’ abbondante, totale di 178.90. 10.26: Bene Mathews che ottiene 71.40, totale di 194.95 10.24: Si tiraanche Noaman fermandosi a 165.30, Bouyer sbaglia, sollevando tanti spruzzi, punteggio di 42, totale di 183.60, crolla in ...