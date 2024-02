LIVE – Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | finale tecnico a squadre in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Latestualedelladeldideidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo il sesto posto nelle qualificazioni, all’Italia serve un’impresa per giocarsi una medaglia. Più probabile un piazzamento di prestigio, importante in chiave qualificazione olimpica. L’appuntamento alle ore 12.00 italiane di martedì 6 febbraio all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladeldideidi ...