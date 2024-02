LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia il solo libero | Minisini in acqua per quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.45 Una penalità per il messicano Benavides Lepe sul settimo ibrido, 140.6459 il su punteggio. Ora è il momento di Giorgio! 7.40 213.9999 senza basemark per il cinese Wang, che salta dunque in testa alla classifica. Ora il messicano Joel Benavides Lepe. 7.36 118.8895 punti per il belga Barral, punteggio bassino per lui. Tocca immediatamente al vincitore deltecnico di ieri, il cinese Shungchen Wang. 7.31 Si comincia con il belga Renaud Barral, anche lui ‘legato’ all’Italia: la sua allenatrice è Susanna De Angelis, madre di Giorgio. 7.28 Si rinnova il duello con il cinese Shuncheng Yang: ieri si è imposto neltecnico super poco più di un punto. Giorgio riuscirà ad avere la sua rivincita? Lo ...