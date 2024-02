LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | subito una bandiera rossa ad inizio day-1 | cade Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.18 Viene segnalata una caduta senza conseguenze fisiche per. Sessioneinterrotta, ma non è chiaro al momento il motivo della. 3.15 I primi piloti (tra cui Bezzecchi e) sono già scesi in pista per rompere il ghiaccio e saggiare le condizioni della pista. 3.12 Pista asciutta e cielo soleggiato al momento nella mattinata di, con temperature abbastanza alte. 3.07 Uno degli osservati speciali di questa tre-giorni diin Malesia sarà sicuramente il debuttante Pedro Acosta, reduce da un ottimo shakedown in cui ha firmato il miglior tempo nell’ultima giornata in 1’58?189 con la KTM del team Red Bull GasGas Tech3. The first day of the second round! Off ...