LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa Cadono Bagnaia e Raul Fernandez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44 Arrivano ulteriori conferme sulla caduta di, finito a terra in curva 11. Nello stesso punto, ma in un secondo momento, è scivolato anche. Pecco è tornato ai box senza problemi, mentre lo spagnolo si è recato al centro medico per accertamenti. La sua Aprilia RS-GP, finita nella via di fuga, avrebbe preso fuoco. 3.39 Piccolo alettone sul codone anche per la Honda: Honda are trying a lovely little low profile version too pic.twitter.com/ZFtN11BOUZ — Simon Patterson (@denkmit) February 6,3.36 Nuovo codone e aggiornamenti aerodinamici per Yamaha e Aprilia: Meanwhile, at Yamaha: a new rear wing they’ve clearly lifted straight from an F1 car pic.twitter.com/xN6KKr6uey — Simon Patterson (@denkmit) February 6, ...