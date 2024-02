LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Jorge Martin comanda davanti ad Acosta | Bagnaia 15°

Leggi tutta la notizia su oasport

10.39 Non monta una nuova carena Peccoche probabilmente chiuderà qui la sua giornata. 10.36 Brad Binder sale in 11esima posizione, mentre Alex Marquez è settimo:scende in quindicesima piazza. 10.33 Caduta per Marco Bezzecchi in curva 4, ma non ci sono conseguenze per il pilota romagnolo. 10.30 Continuano i miglioramenti di Mir che sale in 12esima posizione a 790 millesimi da. 10.27 Joan Mir sale in 14esima posizione appena dietro aa poco meno di un secondo da. 10.24 Sta girando Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini per studiare sempre meglio la moto. 10.21 Questo il punto sulla Yamaha da parte di Maio Meregalli intervistato da Sky Sport: "Abbiamo provato due pacchetti aerodinamici ...