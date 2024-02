LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Jorge Martin comanda davanti ad Acosta | Bagnaia 13°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 Sta girando Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini per studiare sempre meglio la moto. 10.21 Questo il punto sulla Yamaha da parte di Maio Meregalli intervistato da Sky Sport: “Abbiamo provato due pacchetti aerodinamici e scelto quello con cui inizieremo il campionato. L’altro step importante è stato risolvere un problema di chattering che avevamo riscontrato neishakedown”. 10.18 Tornati ai boxe Pecco, mentre scendono in pista Di Giannantonio e Quartararo. 10.15 Questi i tempi a 45 minuti dalla fine dei: We’ve entered the last hour of Day 1! @FabioQ20 has made a leap to 3rd Don’t miss After The Flag in 20 minutes! #...