LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Jorge Martin al comando su Acosta e Di Giannantonio | Bagnaia non forza

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.15 In questo momento stanno girando, Alex Marquez, Luca Marini, Jack Miller e Cal Crutchlow. 9.12è rientrato ai box, mentre è in pista Marco Bezzecchi con la sua Ducati Pertamina VR46, per cercare di migliorare il suo 19esimo tempo. 9.09 Un aggiornamento dei tempi a poco meno di due ore dalla fine: Two hours to go and @88is still sitting pretty at the top! Some riders have hit the 40-lap mark and are racking up more mileage#pic.twitter.com/QkTHIrVNhR —(@) February 6,9.06 Caduta in curva 2 senza particolari conseguenze per Alex Marquez. 9.03 Rientra in pista ora Pedro ...