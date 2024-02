LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Jorge Martin al comando su Acosta e Di Giannantonio | 11° Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Ora in pista, oltre a Enea Bastianini, Alex Marquez, Aleix Espargarò, Brad Binder, Johann Zarco e Pecco, di nuovo in azione il campione del mondo! 8.57 Le prime immagini del team Ducati Pertamina VR46. Bezzecchi e Diin azione con una livrea davvero sgargiante… The FLUO STREAM is on track@Marco12 B ##PertaminaEnduroVR46RacingTeam ##MB72 #Diggia49 #VR46 pic.twitter.com/agidA5hv06 — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) February 6,8.54 Enea Bastianini in azione, da molto vicino… @Bestia23 pic.twitter.com/8xfNeAuv9d — Ducati Corse (@ducaticorse) February 6,8.51 Jack Miller prosegue con il tempo di 2:01.463, Maverick ...