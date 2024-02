LIVE – Italia-Sudafrica 20-3 | pallanuoto femminile | Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

(Di martedì 6 febbraio 2024) Latestualedel secondo match dell’dicontro ilneidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Il Setterosa è nettamente favorito e vuole bissare la vittoria della gara d’esordio contro la Gran Bretagna, per avvicinarsi al big match con il Canada con il massimo della fiducia. L’appuntamento è alle ore 14.00ne di martedì 6 febbraio all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedel match tradideidi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.35 Goooooooooooooooool, Palmieri, sciarpa che non lascia scampo, Italia-Sudafrica 13-2 . 6.51 ... (oasport)

