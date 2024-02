LIVE Italia-Sudafrica 13-2 | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | dominio del Setterosa!

(Di martedì 6 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.35 Goooooooooooooooool, Palmieri, sciarpa che non lascia scampo,13-2. 6.51 Gooooooooooooooooool, Cergol lungo linea che finisce in rete,12-2. 7.55 Inizia il terzo quarto palla all’. Finisce il secondo quarto,11-2. 0.42 Gooooooooooooool, Picozzi ancora un pallonetto che beffa Maartens,11-2. 2.12 Gooooooooooool, Avegno, passaggio sbagliato che viene riconquistato dall’azzurra e segnato,10-2. 2.57 Goooooooooooool, Cergol, pallonetto che beffa il portiere,9-2. 3.48 Rete di Versfeld su ...

Dove vedere Milan-Sassuolo femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live: si gioca la Coppa Italia femminile.Dove vedere Fiorentina-Inter femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live: si gioca la Coppa Italia femminile.Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una PS5 Slim Digital che si trova ora al prezzo minimo storico per la piattaforma. Vediamo la promozione.